В Словакии обещают распрощаться с НАТО и признать Крым территорией России

Словакия может официально признать Крым частью России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд кандидатов в президенты Словакии намерены нормализовать отношения с Россией, в случае если получат должность главы государства. Кроме признания Крыма, политики обещают отмену антироссийских санкций и даже выход страны из НАТО.

«Мы долгое время критикуем антироссийские санкции и готовы их немедленно отменить, как только у нас появится такая возможность. Экономические ограничения вредят словацко-российским отношениям и служат лишь для продвижения интересов западных стран. Мы с пониманием относимся к решению жителей Крыма, которые выбрали мирный путь с Россией и не захотели становиться жертвами кровавой гражданской войны, спровоцированной Вашингтоном и Брюсселем», – заявил Милан Угрик, пресс-секретарь оппозиционной партии «Котлеба – Народная партия «Наша Словакия», председатель которой – Мариан Котлеба выдвинул свою кандидатуру на выборы президента.

Политика НАТО, по словам Угрика, не только стала причиной развала некоторых суверенных государств, но и направлена на провоцирование конфликтов с Россией, что в партии считают неприемлемым.

«Крым – часть России. Воссоединение полуострова с РФ нельзя сравнивать с отделением Косово от Сербии в 2008 году. В Республике Крым состоялся легитимный референдум. Антироссийские политики пытаются сформировать мнение, что РФ якобы «оккупирует» полуостров. Но это обман», – цитируют «Известия» другого претендента на должность президента Словакии, судью словацкого Верховного суда, бывшего министра юстиции Штефана Харабина.

По его мнению, Словакия должна изменить политический курс, и перестать поддерживать агрессию Евросоюза в отношении России.

Независимый депутат Национального совета Петр Марчек считает, что политики, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, имеют все шансы получить серьезную поддержку на выборах, которые пройдут в 2019 году. Так как население Словакии уже устало от навязываемой антироссийской пропаганды и давления НАТО и Евросоюза.

Напомним, делегация из Словакии, которую возглавит Марчек, намерена посетить Крым в августе. В состав делегации войдут не только политики, но и предприниматели, которые намерены оценить инвестиционный потенциал республики, и возможность реализации на полуострове конкретных бизнес-проектов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.06.18

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