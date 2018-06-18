Эксперт: Власти Севастополя спровоцировали нездоровую обстановку в регионе в связи с новым гербом города

Популистская попытка правительства Севастополя угодить местным жителям в выборе нового герба для города спровоцировала скандал. Об этом в своем блоге на сайте «Русская Idea» заявил российский историк Михаил Диунов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Диунов раскритиковал местных чиновников за организованное голосование по выбору герба для города, результаты которого якобы отразили желание большинства севастопольцев сохранить действующий «советский» герб. Историк уверен, что при принятии решений в подобных вопросах следует опираться на научную основу, а не на общественное мнение. К тому же, выбор герба стал удачным поводом для различных политических сил и общественных организаций заняться пиаром.

«Выборы» сразу стали актуальной темой, привлекши внимание левых сил, возмутившихся восстановлением «царского» герба. Некоторые общественные организации использовали «выборы» как средство для собственной рекламы. Начались письма протестов, акции, пикеты. В качестве городского герба ожесточенно отстаивается советско-украинская символика, не имеющая никакого отношения к геральдике. Короче, обстановка сложилась совершенно нездоровая», – написал историк.

По его мнению, следствием непродуманных действий чиновников стал политический фарс, который сейчас происходит в городе. При этом историк пояснил, почему специалисты считают неподходящим для Севастополя «советский» герб.

«Очень важно отметить, что советские гербы плохи не потому, что они советские. А потому, что это не гербы. Это в лучшем случае туристические эмблемы или логотипы городов и регионов. Поэтому, если где-то есть желание сохранить такую эмблему, никто не мешает принять ее именно в таком качестве. Но не надо называть гербом то, что им не может являться в силу формальных причин. Именно поэтому советский герб Севастополя гербом быть не может!», – заявил Диунов.

Он сообщил и о неточностях в выводах Геральдической комиссии при президенте РФ. Специалисты комиссии утверждают, что золотая кайма, обводящая гербовый щит, «совершенно неуместна», так как, по их мнению, обозначает утрату самостоятельности. По словам Диунова, на самом деле кайма является «традиционной почетной фигурой» в гербах.

«Так что надеемся, что Геральдическая комиссия исправит допущенную ошибку. А власти Севастополя не допустят торжества невежества, сторонники которого под видом заботы о советском наследии пытаются навязать городу, чьи корни уходят еще в античные времена, эмблему, которая, как справедливо отметил (Государственный герольдмейстер Георгий) Вилинбахов: «представляет собой парад едва ли ни всех возможных (геральдических) ошибок», – заключил эксперт.

Напомним, ранее с резкой критикой правительства Севастополя выступил российский публицист и блогер Егор Холмогоров. По его мнению, желание сохранить «советский» герб является попыткой навязать севастопольцам украинский герб, так как он является символикой особого административного образования в составе Украины.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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