Хрущёву бы понравилось: «новый» герб Севастополя вернёт город в украинское прошлое

Севастополю навязывают украинский герб. Об этом заявил российский публицист и блогер Егор Холмогоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Холмогоров резко раскритиковал предложение исполнительной власти Севастополя утвердить в городе действующий «советский» герб. Решение было принято на основании опроса местных жителей, якобы проведенного правительством. По мнению публициста, исполнительная власть предложила депутатам принять в качестве герба символику особого административного образования в составе Украины.

«Советская эмблема была разработана в те времена, когда Севастополь (без всяких на то юридических оснований) рассматривался как город республиканского подчинения в составе УССР. То есть это эмблема города УССР. В качестве герба эта эмблема была утверждена в 2000 году городским советом Севастополя, города в составе Украины. Иными словами, предлагаемая в качестве герба эмблема является эмблемой виртуального «украинского города Севастополя», того самого, который Петр Порошенко «поздравляет с днем города» и которому сулит поднятие жовто-блакитного флага», – написал публицист в статье, опубликованной на ForPost.

Помимо прочего, Холмогоров усмотрел популизм в решении правительства выслушать мнение горожан и сделать, как просят севастопольцы.

«И тогда, быть может, забудутся многочисленные политические скандалы и дрязги последнего времени, подправится падающий рейтинг, а публика порадуется тому, что инициативный и волевой губернатор избавил ее от непонятных грифонов, императорских вензелей и, как выразился один комментатор в соцсетях, прочего «двуглавого безобразия»», – иронизирует публицист.

При этом Холмогоров настаивает на том, что не стоит доверять выбор символики только местным жителям, так как герб Севастополя – «общенациональное, общегосударственное дело». И к тому же среди севастопольцев может быть много некомпетентных в вопросах геральдики.

«То, что публике советская эмблема понятна и нравится больше, говорит только о тяжелейшем упадке геральдики в советскую эпоху, что привело к отсутствию у большинства специальных знаний. Однако популярность чего-либо у широких масс не дает популярному артефакту никаких прав. Я, может быть, обижу некоторых севастопольцев, но выскажусь еще резче. Нет более нелепого и глупого аргумента, чем формула «решать горожанам», – уверен Холмогоров.

Более того, по мнению публициста, существует только один вариант герба Севастополя, утвержденный в 1893 году императором Александром III. Который, как выразился Холмогоров, «никто не отменял и не может отменить». А если это попробуют сделать инстанции ниже верховной власти России, их решение будет юридически ничтожным.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.06.18

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