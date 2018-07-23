Они боятся: губернатор Севастополя объяснил бездействие депутатов в вопросе флага и герба

Севастопольские депутаты боятся, что их мнение о флаге и гербе города не совпадет с точкой зрения горожан, и предпочитают отмалчиваться. Такое предположение высказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«У меня почему-то есть убеждение в том, что часть депутатов желает утвердить иной символ Севастополя и не уверена в поддержке горожан. Поэтому никаких шагов, кроме слов, по инициированию референдума не предпринимает. Но мы стоять не можем, мы будем проводить общественные обсуждения при Общественной палате в комиссии», – цитируют главу города севастопольские СМИ.

При этом губернатор добавил, что утверждение состава геральдической комиссии при правительстве города, которая будет заниматься вопросом герба, идет полным ходом.

Как уже сообщал «Новый День», власти Севастополя недавно всерьез озаботились городской символикой. В конце июня правительство предложило парламентариям утвердить в городе действующий герб. Решение было принято на основании якобы проведенного опроса местных жителей. Однако депутаты предложение отвергли. Спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева заявила о необходимости проведения референдума. Правительство согласилось и отдало вопрос на откуп парламентариям, которые за месяц так и не продвинулись в его решении.

Ранее российский публицист и блогер Егор Холмогоров резко раскритиковал идею местного правительства. По мнению публициста, исполнительная власть предложила депутатам принять в качестве герба символику особого административного образования в составе Украины, в то время как у Севастополя может быть только один герб, образца 1893 года, утвержденный еще императором Александром III.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 23.07.18

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