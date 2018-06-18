«Не розуміємо!» Офицеру АТО сломали челюсть в кофейне Мариуполя

В Мариуполе подполковнику Госпогранслужбы, устроившему скандал из-за украинского языка, сломали челюсть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из заведений города металлургов.

О происшествии на своей странице в Facebook рассказала бывший заместитель губернатора Одесской области Соломия Бобровская, назвав подполковника своим «хорошим и давним другом».

По ее словам, подполковник уже 14 лет служит на восточных границах Украины, а также участвовал в так называемой АТО – «выводил из всех горячих точек Донецкой области своих побратимов».

«Вчера в Мариуполе пришел вечером в кофейню «RedCups RDCP Lounge Мариуполь» с коллегами – охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Всё из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке», – написала Бобровская.

На своей странице бывшая чиновница потребовала от контролирующих органов провести проверку в заведении, и узнать есть ли у кофейни все необходимые для работы документы.

Мариуполь, Леонид Маковецкий

Мариуполь. Другие новости 18.06.18

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