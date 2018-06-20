Месть за офицера-карателя: в Мариуполе идёт облава на русскоязычных

Национальная полиция Украины схватила двух «подозреваемых в избиении» устроившего драку в местной кофейне участника АТО – подполковника госпогранслужбы «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации украинских полицейских, к избиению подполковника причастны два стажера службы охраны. Оба 1999 года рождения. Уголовное дело украинские силовики возбудили по статье «хулиганство, совершенное группой лиц», за что стажерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, по версии Госпрогранслужбы, зашедшие в кофейню пограничники попросили меню на украинском языке, за что одному из них и сломали челюсть.

Бывший заместитель губернатора Одесской области Соломия Бобровская, назвавшая подполковника своим «хорошим и давним другом», уверяет, что претензии к посетителям у охраны кофейни якобы появились еще на входе, когда пограничники на украинском языке поинтересовались, есть ли свободные места в заведении. Бывшая чиновница утверждает, что наносил удары ее другу охранник, принимавший участие в акциях противников Майдана и государственного переворота на Украине.

Между тем, в кофейне считают, что пограничники «Незалежной» сами виноваты в том, что с ними произошло. По версии заведения, заглянувшая в кафе компания заказала алкогольные коктейли, хотя уже была «навеселе».

Так как кафе работает до 22-00, гостям предложили переместиться в другой зал с ночным графиком работы. Но по договоренностям между полицией, ВСУ и мэрией Мариуполя, их должны были осмотреть с металлоискателем. Чему пограничники резко воспротивились, и конфликт пришлось улаживать администрации, в том числе беседуя с недовольными гостями на украинском языке.

Несмотря на такое поведение, в обслуживании посетителям не отказали, и пригласили пройти в зал. Где один из пограничников и начал требовать разговаривать с ним только на украинском языке, и подать меню на украинском. Так как такое меню находится в разработке, им предложили устно перевести названия блюд и напитков, но ответом стали лишь грубости и нецензурные выражения.

После этого их попросили покинуть кафе, а на улице один из гостей ударил охранника, после чего и началась драка. Свою версию произошедшего кофейня «RedCups RDCP Lounge Мариуполь» готова доказать видеоматериалом – его передадут в СМИ и в полицию.

А пока, подключившаяся к делу СБУ ищет «других участников нападения».

Тем временем, активно обсуждают скандал в кафе и пользователи социальных сетей.

«Откуда столько злобы у упоротых? Ведь со дня на день власть поменяется, все выйдете с триколорами! Вся ваша сущность в этом!», – уверен один из комментаторов.

«Хочешь на украинском меню – вперёд в Лемберг», – иронизируют другие.

«Щас этот фашистский режим за одного своего карателя – десять русскоязычных арестует.. Как при немцах! Двух ребят уже схватили только за то, что пытались усмирить буйного хулигана. Уже приплели Антимайдан и рыщут, кого еще в застенки бросить. Настоящие оккупанты», – негодует один из пользователей.

Мариуполь, Леонид Маковецкий

Мариуполь. Другие новости 20.06.18

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