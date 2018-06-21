Участник драки с пограничниками в Мариуполе скрылся от «защитников украинского языка» в Крыму

Одному из участников драки с сотрудниками Госпогранслужбы в Мариуполе, которые объявили, что пострадали за украинский язык, удалось сбежать в Крым. Об этом заявила бывший заместитель губернатора Одесской области Соломия Бобровская, требующая наказать охранников кофейни, где произошел инцидент.

Напомним, по версии Госпрогранслужбы, зашедшие в заведение пограничники попросили меню на украинском языке, за что одному из них и сломали челюсть. Между тем, в кофейне считают, что пограничники «Незалежной» сами виноваты в том, что с ними произошло, а украинский язык вообще не причем. В заведении утверждают, что сотрудники Госпогранслужбы были в нетрезвом состоянии, грубили персоналу, а потом и вовсе напали на охранников, которые были вынуждены защищаться. Чтобы подтвердить свою версию, в кофейне намерены отправить в полицию видеоматериалы, доказывающие правоту охранников.

Тем временем, в Национальной полиции Украины не стали разбираться и схватили двух стажеров охраны, «подозреваемых в избиении». А также возбудили уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц», за что стажерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бобровская, отстаивающая интересы одного из пограничников, участника АТО, называя его своим «хорошим и давним другом», раскритиковала работу украинских силовиков. Бывшая чиновница возмутилась тем, что они пропустили третьего охранника через границу с Украиной, и ему удалось избежать мести «защитников» украинского языка.

«Он был опознан сразу, но почему-то не задержан полицией. Двое других «коллег» по избиению тоже регулярно посещают Крым, но пока находятся на подконтрольной Украине территории», – заявила Бобровская, посетовав, что охранника не объявили в розыск, закрыв для него таким образом возможность попасть на территорию России.

Мариуполь, Леонид Маковецкий

Мариуполь. Другие новости 21.06.18

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