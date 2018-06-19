Крымский блогер обвинил власти в «прихватизации» детского лагеря

В Профсоюзе работников культуры РК не оставляют попыток вернуть под свой контроль детский оздоровительный лагерь «Салют», расположенный в Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лагерь был национализирован, попал на баланс госпредприятия «Солнечная Таврика», под управление которого передали здравницы после Крымской весны.

В профсоюзе национализацию лагеря, ранее принадлежавшего организации, назвали «рейдерским захватом» и попробовали решить вопрос через суд, подав иски в отношении Госсовета Крыма, Совета министров, «Солнечной Таврики», министерства курортов и туризма республики. Однако суд не удовлетворил требование профсоюза.

К ситуации с лагерем стараются привлечь внимание активные крымские блогеры. Так, Илья Большедворов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором выдвинул серьёзные обвинения в адрес власти. По словам активиста, чиновники действуют по принципу «украсть и распродать».

«У профсоюза просто забрали лагерь, незаконно национализировали. Как мы видим по другим национализированным объектам, я предполагаю, что этот лагерь, в конце концов, будет кому-то продан», – рассказал РИА «Новый День» сам автор поста, добавив, что, по его мнению, лагерь может попасть на торги по заниженной цене. По его словам, за счет продажи путевок профсоюз мог поддерживать нормальное состояние лагеря, делать ремонты.

В свою очередь правовой инспектор рескома работников культуры Александр Трунов утверждает, что несмотря на рост стоимости отдыха в «Салюте» после национализации, лагерь находится в неудовлетворительном состоянии.

«У нас стоимость путевки была на 14 дней – 2,5 тысячи рублей. В прошлом году выставили цену на путевки – 21 тысячу. Решили денег заработать. А сейчас лагерь в запущенном состоянии, они его «убивают». Я понимаю, что когда-нибудь мы его вернем. Но сколько денег придется вложить, чтобы его запустить?», – заявил РИА «Новый День» Трунов.

В профсоюзе решили на этот раз попробовать обжаловать отказ по своему требованию в суде соседнего Севастополя. Представители профсоюза называют ситуацию несправедливой, утверждая, что крымские власти постоянно говорят о необходимости соблюдать права детей, тогда как из-за национализации учреждения многие дети, по их мнению, потеряли возможность отдохнуть в лагере.

За все время разбирательств работники культуры направили более 90 писем в различные органы власти и как минимум десять – президенту России Владимиру Путину. Но ситуация не изменилась.

Лагерь числился за профсоюзом и при СССР, и при Украине, пережив, по словам Трунова, даже разгул преступности в конце прошлого столетия: «В 90-е годы бандиты пытались отнять лагерь. Но когда узнали, что он предназначен для детского отдыха, они оставили нас в покое, лагерь не тронули».

Стоит отметить, что ранее в самой федерации профсоюзов РК часть вины за создавшуюся ситуацию возложили на реском профсоюза работников культуры, который является членом ФНПК.

«Власть национализировала все профсоюзные объекты без разбора и, наверное, тогда это было правильно. Мы знали об этой коллизии, знали, что будет сложно, и предложили коллегам: давайте сообща отстаивать свои права. Федерация для этого и создана. Мы предложили разделить собственность лагеря, чтобы он принадлежал и федерации, и рескому работников культуры. Логично, если в лагере будут отдыхать дети членов всех профсоюзов, а не только отрасли культуры. Нас не услышали и предложение не приняли. И вышло так, как вышло», – цитирует председателя Крымского республиканского объединения организаций профсоюзов ФНПК Владимира Клычникова евпаторийский городской портал saitevpatorii.com.

В свою очередь директор лагеря «Салют» Василий Суббота объяснил изданию, что около 200 из 400 детских путевок распределяется среди членов профсоюза по цене – 2500 рублей. И только половина продается для приезжих по коммерческой цене – 21 тысяча рублей, что позволяет проводить реконструкцию и плановый ремонт.

В «Солнечной Таврике» также отвергают обвинения. Представители ГУПа утверждают, что лагерь находился в крайне неудовлетворительном состоянии, когда принадлежал профсоюзу. И только после его национализации, благодаря крупным финансовым вливаниям, объект удалось не только восстановить, но и создать все необходимые меры безопасности для отдыха детей.

Как сообщила корреспонденту РИА «Новый День» директор «Солнечной Таврики» Людмила Ермакова, после того как лагерь попал на баланс госпредприятия, из него грузовиками вывозили кучи мусора, который там складировался, приводили в порядок пляж. Территория, по ее мнению, выглядела заброшенной и неухоженной.

Одним из главных нарушений Ермакова назвала одновременный отдых в учреждении взрослых и детей. Также, говорит директор, лагерь не был зарегистрирован в реестре детских оздоровительных учреждений, что является обязательным требованием.

«У детей не украли ничего. Все крымские дети работников культуры или другой сферы получают путевки на отдых по своему месту обучения. И никому не отказывается в бесплатных путевках. Крымские дети прекрасно отдыхают», – настаивает директор предприятия, опровергая данные о завышенных ценах на отдых в лагере после его национализации.

По словам Ермаковой, нет никаких планов по продаже «Салюта», как заявляют оппоненты. Директор предприятия утверждает, что все средства вкладываются в развитие лагеря и для улучшения условий отдыха детей, а ремонт, который затеяли в «Солнечной Таврике», носит капитальный характер.

«Как отдельный лагерь «Салют» не существует. Существует имущество в составе детского лагеря «Дружба». Территория не делится, снесены заборы», – пояснила Ермакова и повторила, что нормальная работа лагеря наладилась только после его национализации.

Основываясь на данных о том, как выглядел «Салют» ранее, Ермакова предположила, что отчетность предыдущего руководства лагеря могла бы заинтересовать прокуратуру и силовые ведомства.

В заключение директор добавила, что у нее достаточно аргументов, подкрепленных фактами, чтобы доказать свою правоту кому угодно, в том числе и любому блогеру.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.06.18

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