В Крыму в преддверии курортного сезона разгораются жаркие споры за туробъекты

Публикации за 03.04.17

В Крыму продолжаются споры по поводу курортной собственности. В Евпатории, например, по-прежнему выясняют, кому будет принадлежать детский оздоровительный лагерь «Салют».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу после Крымской весны было создано ГУП «Солнечная Таврика», под управление которого были переданы бывшие государственные и ведомственные здравницы Украины, расположенные на территории полуострова. С тех пор список неоднократно корректировался, объекты передавались госкорпорациям, федеральным и крымским ведомствам.

Детский лагерь «Салют» в Евпатории, принадлежавший профсоюзу работников культуры, хотя и попал в реестр «Солнечной Таврики», продолжал работать самостоятельно. Руководство лагеря было уверено, что «Салют», всегда имевший хозяев в Крыму, а не на Украине, национализирован по ошибке, и недоразумение будет исправлено. Как утверждают в лагере, за последние два года только в ремонт корпусов было вложено 6,5 млн руб.

Однако в конце 2016 года профсоюзу напомнили о том, что необходимо передать объект законному хозяину – «Солнечной Таврике». В Федерации независимых профсоюзов Крыма назвали происходящее изъятием собственности и расценили как рейдерский захват.

Руководство ДОЛ «Салют» и республиканской организации Российского профсоюза работников культуры обратились в Арбитражный суд с иском к ГУП РК «Солнечная Таврика» и минкурортов, потребовав вернуть имущество, принадлежащее лагерю.

Кроме того, в исковом заявлении истцы просили запретить ответчикам совершать

какие-либо действия в отношении движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ДОЛ «Салют». В частности, производить ремонтные работы, отчуждать имущество, продавать путевки, размещать отдыхающих.

Однако суд не принял заявление «Салюта», напомнив: спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

Кто и как будет принимать детей в ДОЛ «Салют» этим летом, пока не понятно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.04.17

В Крыму не собираются хоронить идею единой коммунальной платежки. / В Севастополе мошенник нажился на доверчивых дачниках. И разбогател на 14 миллионов рублей. / Власти Симферополя объявили войну цветочникам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»