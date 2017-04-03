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Крым

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Публикации за 03.04.17

В Крыму в преддверии курортного сезона разгораются жаркие споры за туробъекты

В Крыму в преддверии курортного сезона разгораются жаркие споры за туробъекты

В Крыму продолжаются споры по поводу курортной собственности. В Евпатории, например, по-прежнему выясняют, кому будет принадлежать детский оздоровительный лагерь «Салют».

Как передает корреспондент РИА , сразу после Крымской весны было создано ГУП «Солнечная Таврика», под управление которого были переданы бывшие государственные и ведомственные здравницы Украины, расположенные на территории полуострова. С тех пор список неоднократно корректировался, объекты передавались госкорпорациям, федеральным и крымским ведомствам.

Детский лагерь «Салют» в Евпатории, принадлежавший профсоюзу работников культуры, хотя и попал в реестр «Солнечной Таврики», продолжал работать самостоятельно. Руководство лагеря было уверено, что «Салют», всегда имевший хозяев в Крыму, а не на Украине, национализирован по ошибке, и недоразумение будет исправлено. Как утверждают в лагере, за последние два года только в ремонт корпусов было вложено 6,5 млн руб.

Однако в конце 2016 года профсоюзу напомнили о том, что необходимо передать объект законному хозяину – «Солнечной Таврике». В Федерации независимых профсоюзов Крыма назвали происходящее изъятием собственности и расценили как рейдерский захват.

Руководство ДОЛ «Салют» и республиканской организации Российского профсоюза работников культуры обратились в Арбитражный суд с иском к ГУП РК «Солнечная Таврика» и минкурортов, потребовав вернуть имущество, принадлежащее лагерю.

Кроме того, в исковом заявлении истцы просили запретить ответчикам совершать

какие-либо действия в отношении движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ДОЛ «Салют». В частности, производить ремонтные работы, отчуждать имущество, продавать путевки, размещать отдыхающих.

Однако суд не принял заявление «Салюта», напомнив: спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

Кто и как будет принимать детей в ДОЛ «Салют» этим летом, пока не понятно.

Симферополь, Ольга Картошина

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