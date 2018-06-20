В Севастополе собирается коллегия Минобороны РФ

Выездное заседание коллегии Министр обороны России состоится сегодня в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главным вопросом станет уточнение заданий государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Кроме того, планируется рассмотреть задачи Южного военного округа на ближайшие 3 года, а также обсудить переход на использование в министерстве унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ в вооружении, военной и специальной технике.

Заседание коллегии, которое впервые пройдет в Крыму, проведет министр обороны России Сергей Шойгу.

Севастополь, Илья Пелехов

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