На Украине готовятся к обороне Херсона и уже «пристрелялись» к целям в Крыму

Подразделения ВМС Украины провели срочные учения на границе с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» опасаются, что Россия может провести военную операцию, связанную с высадкой на украинском побережье.

В ВМС предполагают, что наступление в этом случае будет организовано со стороны Крыма, чем и объясняются маневры украинских военных в Херсонской области, которые упражнялись в защите побережья.

По информации командования Военно-морских сил Украины, в рамках учений украинские артиллеристы отработали поражение целей в районе Крыма.

«Была проведена тренировка по фактической корректировке огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание уделили действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью», – сообщает пресс-служба ВМСУ.

Напомним, в середине июня в Севастополе впервые прошло выездное заседание коллегии Минобороны РФ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу порекомендовал всем потенциальным противникам не устраивать провокаций, так как на полуострове создана уникальная группировка, способная отразить любую попытку напасть на российский Крым.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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