Двух сотрудников прокуратуры Севастополя задержали при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после допроса их отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на данные своих источников.

По их информации, сумма взятки составила 1,1 миллион рублей, а разработка фигурантов велась в течение двух месяцев. Сотрудников прокуратуры подозревают в мошенничестве. Взятку они получили от предпринимателей, которые занимались торговлей на территории парка Победы Севастополя без лицензий.

«Подобные примеры встречаются довольно редко, но при выявлении возможных противоправных действий со стороны сотрудников органов прокуратуры всегда следует быстрая и жесткая реакция», – заявил изданию официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, подчеркнув, что именно Генпрокуратура инициировала оперативные мероприятия.

Между тем, силовые структуры Севастополя не спешат раскрывать подробности истории . В пресс-службе управления МВД по Севастополю корреспонденту РИА «Новый День» не стали комментировать задержание работников надзорного ведомства, порекомендовав обратиться за информацией по этому поводу в Следственный комитет. Однако и там не сообщили никаких подробностей.

«Мы никак не комментируем это», – заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Севастополю по взаимодействию со СМИ Ольга Постнова.

Несмотря на то, что официальная позиция Генпрокуратуры уже попала в прессу, в главном надзорном ведомстве России не предоставили корреспонденту РИА «Новый День» оперативный комментарий, предложив направить официальный запрос. На звонки в пресс-службу прокуратуры Севастополя по телефону, указанному на официальном сайте ведомства, на момент подготовки материала никто не ответил.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.06.18

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