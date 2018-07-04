В прокуратуре Севастополя прокомментировали «отставку» главы ведомства

В прокуратуре Севастополя не опровергают возможность скорого назначения нового руководителя надзорного ведомства города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», появившуюся в СМИ информацию о возможной замене Игоря Шевченко на прокурора Адыгеи Марка Большедворского в прокуратуре Севастополя подтверждать не стали.

«Можем сказать однозначно одно – Шевченко Игорь Сергеевич в настоящее время прокурор города. И находится в отпуске», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в прокуратуре Севастополя. Добавив, что вопрос согласования новой кандидатуры на пост прокурора города с местными органами власти относится к деятельности Генпрокуратуры РФ, которую в надзорном ведомстве Севастополя комментировать не могут.

Как уже сообщал «Новый День», в публикациях СМИ появилось письмо генпрокурора Юрия Чайки от 2 июля 2018 года о внесении кандидатуры Большедворского на согласование. Предполагается, что поддержать замену Шевченко на прокурора из Адыгеи депутаты Заксобрания смогут уже 10 июля – на следующий день после выхода из отпуска действующего главы надзорного ведомства Севастополя.

Стоит отметить, что некоторое время назад в городе произошел скандал, связанный с прокуратурой. По информации федеральных СМИ, двух сотрудников надзорного ведомства задержали при получении взятки от предпринимателей, которые занимались торговлей на территории парка Победы Севастополя без лицензий. Причем инициировала оперативные мероприятия Генпрокуратура РФ.

Напомним, что у Шевченко, которого называют политическим сторонником Чалого, периодически возникали конфликты с губернатором города Дмитрием Овсянниковым. Прокуратура требовала от правительства расторгнуть контракт с юридической фирмой, которая представляла департамент по имущественным и земельным отношениям в судебных разбирательствах по изъятию у севастопольцев земельных участков.

В правительстве решили требование прокуратуры не удовлетворять и впоследствии земельного участка в Балаклаве лишился сам Шевченко. Чиновники сочли, что прокурор стал владельцем участка в 2010 году незаконно.

В марте губернатор обвинил сотрудников прокуратуры в попытке провести незаконный осмотр арендуемого им дома. Поводом для чего, по его словам, послужило заявление местных жителей.

Однако в прокуратуре от происходившего у дома Овсянникова открестились, заявив, что решение об осмотре здания руководством надзорного ведомства не принималось.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 04.07.18

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