Овсянников vs Чалый – 2:0. В Севастополе будет новый прокурор

Противостояние губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и прокурора Игоря Шевченко завершилось победой градоначальника: местные СМИ сообщили, что надзорное ведомство возглавит другой человек.

Как уже сообщал «Новый День», конфликт разгорелся из-за земельного вопроса. в 2017 году прокуратура потребовала от правительства расторгнуть контракт с юридической фирмой, которая представляла департамент по имущественным и земельным отношениям в судебных разбирательствах по изъятию у севастопольцев земельных участков. В правительстве решили требование прокуратуры не удовлетворять. Впоследствии земельного участка лишился в Балаклаве прокурор Севастополя Игорь Шевченко, который получил землю в собственность весной 2010 года. В правительстве города сочли, что прокурор стал владельцем участка незаконно, чиновники обосновали свою позицию в Балаклавском суде, который решил их поддержать.

В марте 2018 Овсянников обвинил сотрудников прокуратуры в попытке провести незаконный осмотр арендуемого им дома. Поводом для чего, по его словам, послужило заявление местных жителей. Однако в прокуратуре от происходившего у дома Овсянникова открестились, заявив, что решение об осмотре здания руководством надзорного ведомства не принималось. В апреле губернатор заявил, что местные прокуроры присылают чиновникам слишком много запросов. И вот появилась информация, что генпрокурор России Юрий Чайка внес на согласование в Законодательное собрание кандидатуру на пост севастопольского прокурора. Должность предлагается отдать Марку Большедворскому, в данный момент возглавляющему прокуратуру Адыгеи. В подтверждение публикуется письмо из Генпрокуратуры РФ от 2 июля 2018 с подписью Чайки.

Судьба Шевченко, которого называют политическим сторонником бывшего спикера ЗакСо Алексея Чалого, пока не ясна. По некоторым данным, он может занять кресло Большедворского.

Напомним, что ранее места глав Корпорации развития Севастополя лишился еще один сторонник Чалого – бизнесмен Олег Николаев.

Севастополь, Илья Пелехов

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