Овсянников согласовал замену прокурора Севастополя

В Севастополе утвердили нового прокурора города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Заксобрания согласовали назначение на эту должность бывшего главу надзорного ведомства Адыгеи Марка Большедворского. Его кандидатуру поддержало большинство парламентариев, воздержался только один депутат.

Нового прокурора Севастополя, пообещавшего властям конструктивную работу, в Заксобрании представил заместитель генпрокурора Андрей Кикоть. О готовности активно взаимодействовать с Большедворским заявил и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, также согласовав его кандидатуру.

Напомним, о назначении нового прокурора Севастополя стало известно на прошлой неделе. Кандидатуру Большедворского на согласование властям города внес генпрокурор Юрий Чайка. Предшественник Большедворского – Игорь Шевченко, накануне ушел в отпуск.

До смены главы надзорного ведомства, в Севастополе произошел скандал, связанный с прокуратурой. По информации федеральных СМИ, двух сотрудников надзорного ведомства задержали при получении взятки от предпринимателей, которые занимались торговлей на территории парка Победы Севастополя без лицензий. Причем инициировала оперативные мероприятия Генпрокуратура РФ.

Кроме того, у Шевченко, которого называют политическим сторонником депутата Заксобрания Алексея Чалого, периодически возникали конфликты с Овсянниковым. Один из них связан с требованием расторгнуть контракт с юридической фирмой, которая представляла департамент по имущественным и земельным отношениям в судебных разбирательствах по изъятию у севастопольцев земельных участков. В правительстве требование проигнорировали, и впоследствии Шевченко сам лишился земельного участка в Балаклаве.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.07.18

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