В 2018 году Крыму пообещали 6,5 млн туристов

Число туристов, посетивших Крым в 2018 году, может превысить 6,5 млн человек. Об этом Ростуризм заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Как уже сообщал «Новый День», за первые 5 месяцев года, согласно данным министерства курортов и туризма РК, за первые 5 месяцев в Крыму побывали 1 миллион 148 тысяч 400 туристов, что почти на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Сафонов привел другую статистику: в январе-мае курорты полуострова посетили более 1,5 млн человек, рост турпотока составил 26,5% по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года, заявил глава «Ростуризма» на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«В связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту, нового пассажирского терминала в Симферополе, ожидается, что количество туристов увеличится на 20% и превысит 6,5 млн человек», – сказал Сафонов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.06.18

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