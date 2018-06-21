В Севастополе уволили главного по образованию. Общественники: Легко отделался!

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отправил в отставку главу департамента образования Михаила Родикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник сам попросил освободить его от должности на заседании правительства. Стоит отметить, что Родиков не стал пояснять причины своего увольнения, но перед его отставкой в детских лагерях города произошло несколько случаев массового отравления, спровоцировавших серьезный скандал в Севастополе.

Напомним, в севастопольском лагере «Чайка» из-за кишечной инфекции госпитализировали более 20 человек. По версии чиновников, дети приехали на отдых из Перми уже заболевшими. 8 июня 16 детей и 5 вожатых из лагеря «Ласпи» попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. За несколько дней до этого в торжественном открытии первой смены лагеря приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Из-за ситуации с отравлением детей, исходя из позиции Роспотребнадзора, власти приняли решение приостановить работу лагеря. Тогда губернатор анонсировал «кадровые решения» в департаменте образования.

Между тем, общественники Севастополя считают, что обычная отставка чиновников в подобных случаях является лишь методом избежать ответственности. К тому же, массовое отравление в детских лагерях – далеко не единственная проблема в сфере образования в Севастополе.

«У нас очень много вопросов к ситуации с образованием в городе. В последнее время просто вал жалоб от родителей из-за поборов, преимущественно в детских садах. Родители в детских садах покупают кастрюли, матрасы с подушками для своих детей. Игрушки, на которые потратили много миллионов, до большинства детских садов так и не добрались», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Общественница считает, что кадровые изменения должны были произойти не только в департаменте образования, но и в руководстве лагеря «Ласпи», где массово отравились дети.

По мнению Голубевой, место руководителя департамента образования должен получить компетентный специалист, который будет взаимодействовать с активными родителями и общественными организациями.

В то же время, общественники сомневаются, что эту должность может получить севастополец. Голубева напомнила о лозунге «нет бывшим во власти», который после референдума озвучивали в Заксобрании, а затем поддержали и чиновники. Как следствие – занимают ключевые должности жители других регионов, которые зачастую не справляются со своими обязанностями, поскольку не знают многих местных особенностей. По мнению общественницы, севастопольцы не могут надеяться на полноценное развитие социальной сферы, здравоохранения и образования, так как курирующие их чиновники не намерены жить в городе.

«Если губернатор сделает определенные выводы из своей двухлетней работы и поймет, что нужно умело балансировать и нанимать в ограниченном количестве действительно профессионалов с материка, а не «ловцов удачи», и опираться в построении всей структуры управления городом на местные кадры, то тогда у него есть шанс. А если это понимание не придет, то так и будет существовать в нашем городе ситуация, когда чиновники высшего ранга – отдельно, среднего и низшего ранга – отдельно, граждане – сами по себе, а бизнес – как может. Не будет общей команды, которая будет работать на город и для его будущего», – заключила Голубева.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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