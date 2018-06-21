В ДОЦ «Ласпи» заявили об устранении нарушений. Общественники: Родители сдают путевки и подают в суд

Руководство детского оздоровительного центра «Ласпи» в Севастополе, где произошло массовое отравление детей и сотрудников, заявило об устранении нарушений и готовности лагеря к работе. Между тем, родители требуют вернуть деньги за уже приобретенные путевки.

Как уже сообщал «Новый День», 15 детей и 5 вожатых из лагеря «Ласпи» 8 июня попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Из-за ситуации с отравлением детей, исходя из позиции Роспотребнадзора, власти приняли решение приостановить работу лагеря.

«По результатам проделанной работы было установлено, что причинами возникновения очага послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды, что подтверждается удельным весом нестандартных проб на пищеблоке. Кроме того, после открытия «ДОЦ «Ласпи» произошла частичная смена персонала пищеблока, и у части работников при обследовании выделен St. Aureus (золотистый стафилококк – прим. «НД»)», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Сегодня стало известно, что из-за скандала в детских лагерях ушел в отставку глава департамента образования Севастополя Михаил Родиков.

Но руководство ДОЦ «Ласпи» осталось на месте и не теряет надежды на открытие учреждения.

«Вчера очень поздним вечером директор ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи» Оксана Тараненко, выступающая в социальной сети Вконтакте под ником Оксана Кузнецова, сообщила следующее:

Таким образом, директор данного оздоровительного центра надеется на то, что лагерь начнет работу. Однако по имеющейся у нас неофициальной информации от осведомленного источника, именно вчера проверку данного ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи» проводил Росздравнадзор, и выявленные нарушения именно в организации работы медицинской службы руководством ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи» в настоящее время не устранены», – заявила руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

И добавила: «Родители севастопольских и иногородних детей, приобретавшие путевки в данный ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи» по коммерческим ценам (стоимость оздоровления по официальному прейскуранту составляет 26 тысяч 500 рублей), пишут заявления на возврат средств и планируют организовывать отдых в других детских центрах Крыма и Севастополя».

Напомним, в отношении директора детского оздоровительного центра «Ласпи», в котором массово отравились дети, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, родители пострадавших детей намерены подать в суд иски о возмещении ущерба.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 21.06.18

Неужели Айвазовский?! Крымские дайверы сделали заявку на сенсацию. / В Крыму поднимут стоимость проезда в пригородном транспорте. / Строительство новых ТЭС в Крыму завершено. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»