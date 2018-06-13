Стафилококк в пищеблоке: в Роспотребнадзоре раскрыли причины массового отравления детей в Севастополе

Причиной массового отравления детей и вожатых в лагере «Ласпи» в Севастополе стало грубое нарушение санитарных норм в учреждении. Об этом заявили в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, ссылаясь на результаты эпидемиологического расследования.

Как уже сообщал «Новый День», 15 детей и 5 вожатых из лагеря «Ласпи» 8 июня попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. За несколько дней до этого в торжественном открытии первой смены лагеря приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Из-за ситуации с отравлением детей, исходя из позиции Роспотребнадзора, власти приняли решение приостановить работу лагеря.

«По результатам проделанной работы было установлено, что причинами возникновения очага послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды, что подтверждается удельным весом нестандартных проб на пищеблоке. Кроме того, после открытия «ДОЦ «Ласпи» произошла частичная смена персонала пищеблока, и у части работников при обследовании выделен St. Aureus (золотистый стафилококк – прим. «НД»)», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Между тем, общественники Севастополя предполагают, что местные власти знали о нарушениях в «Ласпи», и все равно позволили лагерю начать работу. К примеру, по данным издания ОД «5 Оборона Севастополя», не была проведена полная реконструкцию канализационной насосной станции. Старые насосы не выдерживают нагрузок и часто выходят из строя, но всё, что было сделано, – профилактический ремонт. Изношенность инженерных сетей – водопровода и канализации, приводит к тому, что они выходят из строя. Как результат – растекающиеся по территории фекалии. Кроме того, по информации издания, зимняя столовая лагеря не предназначена для приема пищи в летнее время, так как в ней нет ни кондиционеров, ни приточной вентиляции, а летнее помещение находится в антисанитарном состоянии.

В ОД «5 Оборона Севастополя» уверены: в правительстве Севастополя до последнего надеялись, что работу лагеря приостанавливать не придется.

«Почему сутки бездействовал губернатор? Почему ни он, ни директор департамента здравоохранения лично так и не посетили ДОЛ «Ласпи» во время расследования ЧП? Ведь это же логично. Почему вице-премьер России Ольга Голодец считает это происшествие «чрезвычайным» и экстренно вылетает из Москвы в Севастополь, а наши чиновники даже не удосужились посетить место происшествия», – отмечает издание.

Горожане в социальных сетях требуют привлечь к ответственности за случившееся не только глав профильных департаментов в правительстве Севастополя, но и вице-губернатора Юрия Кривова, курирующего медицину и образование.

Напомним, до ЧП в «Ласпи» дети отравились в другом севастопольском лагере «Чайка»: из-за кишечной инфекции госпитализировали более 20 человек. По версии чиновников, госпитализированные дети приехали на отдых из Перми уже заболевшими.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.06.18

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