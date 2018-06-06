«Диверсия»: в Севастополе более 20 детей из лагеря «Чайка» попали в инфекционную больницу

В севастопольском детском лагере «Чайка» массовое отравление детей.

Как сообщила РИА «Новый День» председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева, на сегодняшний день известно о 20 заболевших. «Ребята в инфекционке, палаты переполнены. Севастопольцы, чьи дети сейчас отдыхают в «Чайке», сообщают, что им звонили из администрации и просили забрать детей на пару дней», – рассказала Голубева.

Она отмечает: в лагере ходит версия, что очагом распространения инфекции является группа детей из Перми. «Якобы они заехали и уже были больны или отравились. Я звонила в администрацию севастопольского судоремонтного завода №13, которому и принадлежит лагерь, но там сказали, что ничего не происходит, просто детей немножечко подташнивает и они разбираются. Пытаются замять», – негодует общественница и добавляет, что тем временем инфекция распространяется: поступают сообщения, что уже заразились дети из Севастополя.

В администрации лагеря также попытались возложить вину на группу пермяков: «Это вирус, который привезли дети с материка. Они приехали, и мы их локализовали в инфекционное отделение. У нас ситуация управляемая», – заявил РИА «Новый День» собеседник, который наотрез отказался представиться.

В департаменте здравоохранения Севастополя РИА «Новый День» заявили, что не слышали о данном инциденте, а после просьбы уточнить информацию и вовсе решили прикрыться бюрократической уловкой: «Присылайте письменный запрос».

Местные жители, в отличие от чиновников, активно комментируют инцидент в социальных сетях: одни считают, что отравление – обычное дело для детских лагерей. Другие опасаются, что это диверсия: «Лагерь очень чистый (сама убирала в мае пляж). Если не только пермские ребята, а и наши, то точно – диверсия. А там еще из Ласпи сброс идет канализации. Вода просто «пенится бурливо» как раз в то время, когда приводят купаться. Приезжие, да и наши некоторые, говорят, что это – «пена морская».

Закарпатье, Анастасия Зук

Закарпатье. Другие новости 06.06.18

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