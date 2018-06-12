«Куку, губернатор»: соцсети пытаются обратить внимание севастопольской власти на «фекальные» берега (ФОТО)

В Ласпи экологическая катастрофа. Дети из местных лагерей продолжают поступать в инфекционную больницу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы бьют тревогу в соцсетях и сообщают об опасном «море», которое стало похоже на сливную яму. На пляжах также стало некомфортно: запах распугивает желающих погреться на солнышке.

Общественники отмечают, что в истории с постояльцами детских лагерей, которые попали в инфекционную больницу, «фекальные ванны» оказались главной причиной.

«Если в «Ласпи» дети отравились несвежим кефиром и рыбой, то там всё понятно. А вот в «Чайке» говорили, что это пермяки завезли норовирус, а на самом деле, пермяки были просто первыми, кто купался в море и поэтому первые и заболели. Сброс канализации в море идёт полным ходом и вот мы получили то, что есть. Там экологическая катастрофа», – сообщила РИА «Новый День» председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева. По её словам, руководство лагерей пыталось замолчать историю с очистными, однако она всё равно «всплыла».

«Дети из лагерей продолжают поступать в инфекционную больницу. Сегодня туда отправили новую партию. Все молчат. Они молчали о «Чайке», и о «Ласпи» пытались замолчать, а родителям, чьи дети были госпитализированы, рекомендовали не обращаться в следственные органы, СМИ», – рассказала Голубева.

В социальных сетях севастопольцы комментируя инцидент, подтверждают слова общественницы и отмечают, что местные там давно не купаются, а «грязные ванны» принимают только неосведомленные приезжие.

«Не знаю причин, но в этом году вся морская вода вблизи Севастополя грязная. Везде какие-то дикие пузыри и грязь. То ли с очистными беда, то ли с кораблей сбрасывают. Но факт остаётся фактом», – отмечают комментаторы в сети. Другие констатируют: «Все побережье от Батилимана до Фороса заражено уже третий год! Особенно в районе «Мечты».

«Овсянников, куку. Что с очистными сооружениями?», – задаёт вопрос губернатору Севастополя один из комментаторов.

Как сообщал «Новый День», в Севастополе около 50 постояльцев детских лагерей «Чайка» и «Ласпи» были госпитализированы в инфекционную больницу: одни с острым гастроэнтеритом, другие – с норовирусом. В итоге лагерь «Ласпи» закрыли, а в «Чайке» объявлен карантин.

Фото группы VK «Черный список Севастополь»

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.06.18

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