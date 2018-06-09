В Севастополе вновь массово отравились дети – лагерь «Ласпи» закрыт

В Севастополе 15 детей и 5 вожатых из детского лагеря «Ласпи» попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время в лагере проводится эпидемиологическое расследование.

Известно, что в «Ласпи» выявлены нарушения, угрожающие здоровью детей, поэтому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вынесла решение о приостановке деятельности оздоровительного лагеря.

«Нарушения надо устранять. Будут сделаны сегодня соответствующие кадровые решения в отношении департамента образования. Им было поручено заниматься подготовкой лагеря с марта этого года. Это событие я считаю чрезвычайным. Нужно останавливать смену и подготовить лагерь в соответствии с требованиями, установленными Роспотебнадзором», – цитирует РИА «Новости» губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Отметим, пока в городском департаменте здравоохранения отчитываются, что дети идут на поправку, в социальных сетях горожане сообщают как на самом деле себя чувствуют постояльцы лагеря.

«Один мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении. Заболел этот ребёнок вчера вечером – почувствовал себя плохо. У него забрали телефон, чтобы он в течение дня не смог позвонить родителям. И сейчас он в тяжелом состоянии. Это не то, что лагерь строгого режима – это преступление против детей. Я предупреждаю, если с ребёнком что-то случиться, я позвоню Матвиенко. Министру здравоохранения я уже научилась звонить», – негодует председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Как сообщал «Новый День», массовое отравление детей случилось не только в «Ласпи», но и в детском лагере «Чайка», который также расположен в севастопольском регионе.

По сообщениям местных СМИ, в Севастополь уже вылетела вице-премьер Ольга Голодец.

Напомним, четырьмя днями ранее детский лагер «Ласпи» был торжественно открыт в присутствии председателя Совфеда Валентины Матвиенко. По последним данным госпитализирован 21 ребенок.

Севастополь, Анастасия Зук

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