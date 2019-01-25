Суд обязал детский лагерь в Ласпи возместить вред отравленному ребёнку

Севастопольский городской суд отказал в апелляции и обязал детский лагерь «Ласпи» возместить вред, нанесённый юному воспитаннику в результате пищевого отравления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

«Вступившим в силу решением суда детский оздоровительный центр «Ласпи» обязан выплатить истцу компенсацию за причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, штраф за неисполнение требований истца в досудебном порядке и судебные расходы», – приводит пресс-служба решение судьи.

Как уже сообщал «Новый День», в июне в «Ласпи» массово отравились приехавшие на отдых дети, в инфекционную больницу попали и вожатые. Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологического режима, по решению суда лагерь был закрыт до конца сезона.

Но позже суд удовлетворил ходатайство руководства учреждения, разрешив досрочно возобновить работу лагеря. Обратившиеся в суд родители заявили, что вследствие ненадлежащей организации детского отдыха и полученной из-за этого кишечной инфекции здоровье их ребенка существенно ухудшилось. Они требуют взыскать с департамента и лагеря 500 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также ежегодно предоставлять их сыну путёвки в профильные санатории либо возмещать их стоимость до тех пор, пока мальчик не восстановит подорванное здоровье.

Напомним, 15 детей и 5 вожатых из лагеря «Ласпи» 8 июня попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке лагеря, несоблюдение личной гигиены его сотрудниками, нарушение технологии мытья посуды и приготовления пищи. У некоторых работников обнаружили золотистый стафилококк.

13 июня Балаклавский районный суд Севастополя приостановил деятельность учреждения на 70 суток. А глава департамента образования Севастополя Михаил Родиков подал в отставку.

Отметим, два года назад Севастопольский суд уже выносил вердикт по возмещению вреда покалеченному в этом же лагере ребенку. За травму подопечного детский оздоровительный центр «Ласпи» выплатил 200 тыс руб

Симферополь, Иван Капустин

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