От правительства Севастополя потребовали полмиллиона рублей за подорванное здоровье ребенка

Департамент образования Севастополя и детский оздоровительный центр «Ласпи» выступят ответчиками по делу о подрыве здоровья несовершеннолетнего. Соответствующий иск в Балаклавский районный суд подали родители одного из детей, попавших в июне текущего года в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Как уже сообщал «Новый День», в июне в «Ласпи» массово отравились приехавшие на отдых дети, в инфекционную больницу попали и вожатые. Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологического режима, по решению суда лагерь был закрыт до конца сезона. Но позже суд удовлетворил ходатайство руководства учреждения, разрешив досрочно возобновить работу лагеря. Обратившиеся в суд родители заявили, что в следствие ненадлежащей организации детского отдыха и полученной из-за этого кишечной инфекции здоровье тих ребенка существенно ухудшилось. Они требуют взыскать с департамента и лагеря 500 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также ежегодно предоставлять их сыну путёвки в профильные санатории либо возмещать их стоимость до тех пор, пока мальчик не восстановит подорванное здоровье.

Предварительное судебное заседание назначено на сентябрь, сообщили в пресс-службе суда.

Севастополь, Артем Рокотов

Севастополь. Другие новости 23.08.18

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