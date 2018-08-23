Порадовали: в очередном севастопольском лагере массово заболели дети

В Севастополе очередное ЧП в очередном детском лагере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрацию ДОЛ «Радость» обвиняют в сокрытии информации о массовом отравлении отдыхающих детей. Как предполагают некоторые родители, дети могли подхватить инфекцию в море, после чего их начало тошнить, и они угодили в изолятор. О чем взрослые узнали не от представителей лагеря.

По информации портала «Информер», сейчас в администрацию ДОЛ поступают заявления от родителей, решивших забрать своих детей из лагеря, обещая направить «претензии в письменной форме».

Между тем, в департаменте здравоохранения Севастополя не стали подтверждать корреспонденту РИА «Новый День» факт массового отравления в лагере: «В инфекционную больницу никто не обращался, в 4-ю городскую больницу (находится в том же районе города, что и ДОЛ «Радость» – прим. «НД») вызовов тоже не было, никто не поступал», – сообщили в пресс-службе департамента. При этом порекомендовав обратиться в департамент образования города, предположив, что у сотрудников этого ведомства могут быть данные о том, что детей помещали в карантин. Однако в отделе воспитания и дополнительного образования, куда корреспондента РИА «Новый День» направили в приемной департамента, на момент подготовки публикации на звонки никто не ответил.

Отрицают ЧП и в руководстве лагеря: «Никак я не могу прокомментировать. Потому что у меня отравления нет. Сегодня была плановая проверка Роспотребнадзора. Мне больше добавить нечего», – заявил РИА «Новый День» директор ДОЛ «Радость» Сергей Ступин, также рассказав, что сегодня в лагере работали сотрудники департамента социальной защиты, которые проводили анкетирование детей.

Напомним, ранее в Севастополе массово отравились дети в лагерях «Чайка» и «Ласпи», оказавшись в инфекционной больнице. «Ласпи» по решению суда был закрыт до устранения грубых нарушений, выявленных Роспотребнадзором. В то же время, информация о происшествии в «Чайке» стала известна благодаря общественности, изначально чиновники отказывались комментировать инцидент. Примечательна ситуация и с недавней вспышкой менингита в городе: в одном из детсадов Севастополя начали болеть дети, после чего их группу закрыли. Медики подтверждали диагноз «серозный менингит» у заболевших, но в департаменте здравоохранения города отрицали заболеваемость менингитом.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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