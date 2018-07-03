Детский лагерь в Ласпи, «погоревший» на стафилококке, откроют досрочно

Детский лагерь в Ласпи, закрытый из-за массового отравления детей и вожатых в начале июня, досрочно откроется уже в ближайшие дни.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Балаклавского районного суда, соответствующее ходатайство директора оздоровительного учреждения было удовлетворено после изучения доказательств устранения нарушений санитарных норм, выявленных 8 июня 2018 года в ходе проверки.

«Представители Территориального отдела Роспотребнадзора не отрицали факт того, что санитарное состояние пищеблока лагеря приведено в соответствие. Однако возражали против возобновления работы «Ласпи», ссылаясь на то, что нарушения в полном объеме не устранены. При этом суду был представлен акт внеплановой выездной проверки ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи» 29 июня 2018 года, в ходе которой обнаружены новые нарушения», – сообщили в суде.

Однако судья встал на сторону администрации лагеря и посчитал «изложенную позицию несостоятельной, а выявленные нарушения новыми и, соответственно, выходящими за рамки настоящего судебного разбирательства». Впрочем, постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, а Роспотребнадзор вправе инициировать новое судебное разбирательство с учетом свежих замечаний.

Как уже сообщал «Новый День», 15 детей и 5 вожатых из лагеря «Ласпи» 8 июня попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке лагеря, несоблюдение личной гигиены его сотрудниками, нарушение технологии мытья посуды и приготовления пищи. У некоторых работников обнаружили золотистый стафилококк. 13 июня Балаклавский районный суд Севастополя приостановил деятельность учреждения на 70 суток. А глава департамента образования Севастополя Михаил Родиков подал в отставку.

«Директор лагеря «Ласпи» очень даже рискует своими торопливыми хотелками...», – комментируют решение суда одни севастопольцы.

«Хотелками она не рискует. Она рискует детьми, – отмечают другие.– В угоду торопливым хотелкам. Как своим, так и других заинтересованных лиц. Интересно, найдутся родители, согласные на своих детях проверить качество скоропалительных «устранений»? А если нет? На детдомовских экспериментировать будут?»

Отметим, что родители пострадавших детей намерены судиться, чтобы получить компенсации.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 03.07.18

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