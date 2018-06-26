Суд Севастополя запретил открывать лагерь, где массово отравились дети

Балаклавский районный суд запретил возобновлять работу детского оздоровительного центра «Ласпи» в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство учреждения, где произошло массовое отравление детей и сотрудников, подало ходатайство о досрочном открытии лагеря, не предоставив доказательств того, что отдых в учреждении больше не опасен.

«В основу принятого решения положено отсутствие результатов лабораторных исследований и заключения территориального отдела по городу Севастополю Роспотребнадзора, которые могли бы свидетельствовать об устранении ранее выявленных нарушений», – сообщили в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», 15 детей и 5 вожатых из лагеря «Ласпи» 8 июня попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке лагеря, несоблюдение личной гигиены его сотрудниками, нарушение технологии мытья посуды и приготовления пищи. У некоторых работников обнаружили золотистый стафилококк. 13 июня Балаклавский районный суд Севастополя приостановил деятельность учреждения на 70 суток.

Тем временем, родители детей, которые пострадали во время отдыха в лагере, намерены судиться, чтобы получить компенсации.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.06.18

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