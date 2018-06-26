Испорченный отдых: в лагере «Чайка в Севастополе снова массово отравились дети

В детском лагере «Чайка» в Севастополе снова массово отравились дети. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в отделе воспитания и дополнительного образования департамента образования правительства Севастополя.

«С вечера у детей было расстройство (желудка). 12 человек в настоящее время находятся в изоляторе», – рассказали в отделе.

В департаменте не исключают, что дети могли подхватить инфекцию в море. Сейчас в лагере ждут экспертов, которые будут брать пробы и разбираться в причинах отравления. По предварительной информации, версия о том, что дети заразились норовирусом, как во время предыдущего ЧП, не подтверждается.

По словам председателя СРОО «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, родителей отдыхающих в лагере детей, жалующихся на понос, рвоту, температуру и общее недомогание, о произошедшем в учреждении оперативно не проинформировали. При этом сами дети, с которыми связались родители, говорят о том, что в изолятор попало от 20 до 30 человек.

Напомним, первый случай с массовым отравлением детей в «Чайке» произошел в начале июня. По версии департамента здравоохранения правительства Севастополя, вирус в учреждение привезли дети из Пермского края. Чиновники приняли решение не закрывать лагерь.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.06.18

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