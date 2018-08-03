«Обложили демоны»: многострадальный детский лагерь Ласпи угодил в уголовную хронику

Скандальный севастопольский детский «Лагерь» привлек внимание силовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Балаклавского района города выявила нарушение при заключении государственного контракта с фирмой-подрядчиком для проведения работ в лагере.

По информации надзорного ведомства для участия в конкурсе подрядчик предоставил заказчику работ – госучреждению «Дирекция капитального строительства» фальшивые документы. Стоимость заключенного контракта, который предусматривал проведение проектно-изыскательских работ в «Ласпи», составила более 74 миллионов рублей.

«По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа», – сообщили в прокуратуре Севастополя. Подрядчику грозит штраф до 80 тысяч рублей или до шести месяцев ареста.

Как уже сообщал «Новый День», в июне в «Ласпи» массово отравились приехавшие на отдых дети, в инфекционную больницу попали и вожатые. Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологического режима, по решению суда лагерь был закрыт до конца сезона. Но позже суд удовлетворил ходатайство руководства учреждения, разрешив досрочно возобновить работу лагеря.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 03.08.18

Следкомитет возбудил дело из-за утонувших в курортном поселке Крыма. / Украинец пытался прорваться в Крым с американской отравой. / Ялтинские лже-чиновники запугивают бизнесменов проверками. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»