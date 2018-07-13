Директора детского лагеря «Ласпи» отстранили от работы

Директора детского оздоровительного лагеря «Ласпи», где подорвали свое здоровье 15 детей и 5 вожатых, временно отстранили от работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Оксана Тараненко не может исполнять свои обязанности, так как в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности).

Как уже сообщал «Новый День», 8 июня дети и вожатые из лагеря «Ласпи» попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке лагеря, несоблюдение личной гигиены его сотрудниками, нарушение технологии мытья посуды и приготовления пищи. У некоторых работников обнаружили золотистый стафилококк. 13 июня Балаклавский районный суд Севастополя приостановил деятельность учреждения на 70 суток. Однако в начале июля по ходатайству директора учреждения тот же суд разрешил открыть лагерь досрочно, сочтя выявленные нарушения устраненными, а новые замечания Роспотребнадзора несостоятельными.

Тем не менее, на следующий день Балаклавский районный суд отказал директору лагеря в закрытии уголовного дела против нее, возбужденного ранее. Отметим, что максимальное наказание по преступление, в котором обвиняют Тараненко, – 2 года лишения свободы.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.07.18

Мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании. / В Крыму вынесли приговор украинскому диверсанту. / Дельфины покинули севастопольский дельфинарий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»