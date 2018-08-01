Эротика и зомби: детей в севастопольском лагере развлекают фильмами для «взрослых»

В Севастополе детский лагерь «Ласпи» в очередной раз оказался в центре внимания.

Как сообщал «Новый День», в июне дети и вожатые из «Ласпи» попали в инфекционную больницу с острым гастроэнтеритом. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке лагеря. 13 июня Балаклавский районный суд Севастополя приостановил деятельность учреждения на 70 суток. Однако в начале июля лагерь открыли досрочно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз родители 7-8 летних детей, отдыхающих в «Ласпи», пожаловались на культурную программу. Выяснилось, что маленьких зрителей оздоровительного учреждения «побаловали» просмотром кинокартины «Дом странных детей мисс Перегрин», несмотря на отметку «16+» и многочисленные пугающие сцены с монстрами, зомби, эротикой и насилием. Родителей такой «сюрприз» от администрации ДОЛ не порадовал. Они отмечают: у детей теперь могут возникнуть фобии, сообщает «Органайзер».

Эксперты подчеркивают, что работники лагеря при выборе фильма даже не потрудились учесть психологические особенности своих воспитанников.

«Если фильм «16+», то совершенно очевидно: когда 7-летние дети смотрят такое кино, то бесследно это не пройдет. Малыши бывают разные, на ком-то это не отразится, а вот психика впечатлительного и эмоционального ребенка может пострадать. Совершенно точно, что в администрации «Ласпи» должны понимать, что они делают. Видимо, организацией отдыха и досуга там занимаются люди далекие от детей», – заявила РИА «Новый День» руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева. И добавила, что в организацию продолжают поступать жалобы на некачественное питание в ДОЛ.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.08.18

Скандально известный главврач психбольницы Севастополя сменила Крым на Израиль. / Реабилитируют украинских военных, но не патриотов российского Крыма: Генпрокуратуру РФ призывают вмешаться в «дело Подъячего». / Европе не нужны сказки Украины о Крыме и Донбассе – даже «за гроши». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»