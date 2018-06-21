В Крыму снизят тарифы на электроэнергию для некоторых категорий

В Крыму снизят тарифы на электроэнергию для жильцов общежитий, не имеющих центрального отопления, а также узаконят отопительные котлы, пока не подпадающие под российское законодательство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти вопросы обсуждались сегодня на встречах главы РК Сергея Аксенова с вице-премьером Юрием Гоцанюком и министром топлива и энергетики республики Вадимом Беликом.

Сейчас министерство ЖКХ РК совместно с министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации разрабатывают порядок и механизм узаконивания котлов отопления, установленных до 2014 года.

«Соответственно, ожидаем распоряжения правительства Российской Федерации, либо будет опубликован региональный нормативный акт, который решит данную проблему. Срок выполнения данного обязательства – до 1 сентября 2018 года», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Кроме того, до сих пор актуальна проблема начисления пени со стороны ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» крымчанам, чьи квартиры отключены от центрального отопления более 4 лет.

«Еще в прошлом году мы поднимали этот вопрос, однако должной проработки он не получил. В этой связи мой советник Михаил Селезнев займется курированием данного вопроса, – отметил Аксенов. – Наша задача, чтобы представитель того или иного муниципалитета совместно с представителем «Крымтеплокоммунэнерго» и председателем многоквартирного дома провели полномасштабную проверку каждой отдельной квартиры. Как только выявляется человек, который до 2014 отапливается самостоятельно, ГУП отзывает иск о возмещении средств и прекращает выставлять соответствующие счета. Вся работа по формированию списка такого рода квартир должна быть закончена до 1 сентября этого года».

Кроме того, в состав групп, осуществляющих проверку, поручено включить сотрудников министерства топлива и энергетики РК, которые помогут составить акты и протоколы о том, что то или иное общежитие использует электричество для отопления и приготовления пищи. «Все собранные данные будут переданы в ГУП РК «Крымэнерго» и Государственный комитет по ценам и тарифам, что позволит снизить тариф на электроэнергию с 2 рублей 43 копеек до 1 рубля 93 копеек. Недопустимо, чтобы люди, проживающие в более сложных условиях, переплачивали», – подчеркнул глава Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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