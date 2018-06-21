Куда делись трубы, деньги, клятвы: мэрия Симферополя опять штурмует Красную Горку

Администрация Симферополя снова вспомнила о жителях микрорайона Красная Горка, где отсутствует водопровод, и снова обещает им этот водопровод провести.

РИА «Новый День» отслеживает историю обещаний чиновников уже несколько лет. Тогдашний глава администрации города Геннадий Бахарев о скором окончании работ объявил еще в октябре 2015 года.

Через год были проведены конкурсные торги по определению подрядной организации на выполнение работ по объекту. В октябре 2016 года был определен победитель – ООО «Гидроспецстрой-Юг» из станицы Новотитаровская Краснодарского края. В ходе торгов сошлись на сумме 41 млн руб, работы должны были быть завершены до конца 2016 года. .

История первой проектно-сметной документации по непостроенному водопроводу за давностью уже исчезла даже с сайта госзакупок. Но там есть сведения о том, что она подверглась корректировке – на 2 млн руб. К концу того же года провели госэкспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий по объекту – 263 тыс руб.

Всего 23 тыс стоила проверка достоверности определения сметной стоимости работ, а 108 тыс – строительный контроль (технадзор), так непостроенный водовод перебрался в следующий год.

Тот же «Гидроспецстрой-Юг» оказался единственным, кто в 2017 годц согласился за еще за 5 млн выполнить работы по объекту: «Строительство внутриквартальных сетей водопровода микрорайона Красная горка в г. Симферополь».

Бахарева уволили. «Что касается водовода в микрорайоне Красная горка, то на внеочередной сессии было выделено финансирование в сумме 6,8 млн рублей на завершение работ по строительству водовода. К концу года, мы уверены, данный объект сдадим в эксплуатацию, чтобы наши жители были с водой», – прокомментировала текущее положение дел исполняющая обязанности главы горадминистрации Галина Александрова в сентябре прошлого года.

И вот новость от мэра Игоря Лукашева: объявлен новый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение северо-восточной части г.Симферополя (мкр. Красная горка)» (строительство). Первоначальная стоимость проекта – 1 млн 315 тыс руб.

В новом техзалании на новый проект говорится: «общая протяженность сети водопровода – ориентировочно 670 м (уточняется проектом); диаметры и протяженность уточнить расчетами при проектировании; технические показатели сети подлежат уточнению после разработки проектной документации…»

То есть ни о предыдущем проекте, ни о миллионах, заплаченных за мифические работы, ни об обещаниях жителям Красной Горки воспоминаний в мэрии не осталось.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.06.18

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