Жители Крыма будут получать загранпаспорта в МФЦ

В Крыму заграничные паспорта начнут выдавать в многофункциональных центрах. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимое оборудование уже закуплено, начать оказывать услугу планируется в ближайшее время.

Напомним, оформлять загранпаспорта в Крыму начали в сентябре 2014 года. Однако ФМС не справляется с наплывом желающих.

Сегодня в Крыму 25 полноценных многофункциональных центров, сеть планируется расширять, что позволит существенно сократить очереди и время ожидания документа.

Симферополь, Лиана Макоба

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