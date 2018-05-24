Загранпаспорт существенно подорожает, права тоже

Госпошлина за загранпаспорт нового поколения повышается на 43%. Соответствующий законопроект приняла Госдума – пока в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после окончательного утверждения закона за загранпаспорт с биометрическими данными нужно будет платить 5 тысяч рублей вместо сегодняшних 3,5 тысяч. Для детей до 14 лет стоимость документа возрастает с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Законопроект предусматривает повышение госпошлины за выдачу водительского удостоверения нового образца – до 3 тысяч рублей и за госрегистрацию транспортных средств (ТС) – документ на пластиковой основе обойдется в 1,5 тысячи рублей.

Повышение объясняют тем, что расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип, вырастут в среднем на 1 тысячу рублей за каждый экземпляр. Предполагается, что после увеличения госпошлин, ежегодное поступление в федеральный бюджет по этой статье доходов превысит 42 миллиарда рублей.

Документы старого образца будут выдаваться по прежней цене, заявили в Минфине.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.05.18

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