Президента Украины приговорили к пожизненному заключению

Украинский народный трибунала (УНТ) вынес приговор президенту Украины Петру Порошенко, действующему главе кабмина Владимиру Гройсману, главе МВД Украины Арсену Авакову, секретарю Совета нацбезопасности и обороны страны Александру Турчинову, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, главе минобороны Степану Полтораку, начальнику Генштаба ВС Виктору Муженко, а также экс-премьеру Украины Арсению Яценюку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украинский народный трибунал был создан в марте текущего года по инициативе граждан Украины, живущих в Донецке и Луганске. Все судьи – граждане Украины.

Первое заседание состоялось в Донецке 26-27 марта: тогда и были выдвинуты обвинения восьми представителям украинских властей, включая президента Порошенко.

В апреле суд рассмотрел показания пострадавших и свидетелей событий в Донбассе с начала 2014 года, приобщив к делу ряд доказательств, в том числе видеоматериалы. Всего за время рассмотрения дела судейский состав УНТ рассмотрел более 1 тысячи 89 томов материалов.

Нынешнее заседание состоялось на Театральной площади в Луганске. При оглашении приговора присутствовали несколько тысяч человек.

При вынесении приговора трибунал руководствовался законодательством Украины, а также Статутом Международного уголовного суда, IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов во время вооруженного конфликта от 12 августа 1949 года, II Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года, сообщает Newsru.com

Коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. Все 24 статьи обвинений были разделены на шесть блоков: «Геноцид», «Блокада Донбасса», «Пропаганда войны», «Пытки. Грабежи. Разбои», «Создание незаконных вооруженных формирований» и «Использование вооруженных сил против гражданского населения». За преступления против мирного населения Донбасса и все восемь человек приговорены к пожизненному заключению. Срок наказания будет исчисляться «с момента задержания осужденных».

Пока УНТ огласил лишь резолютивную часть приговора. Полный текст обещали представить в течение пяти дней. Затем приговор будет направлен в офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 22.06.18

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