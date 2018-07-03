Украинский трибунал вслед за Порошенко приговорил Коломойского к пожизненному заключению

Олигарх Игорь Коломойский вслед за президентом Украины Петром Порошенко приговорен к пожизненному заключению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий вердикт вынес Украинский народный трибунал, признав олигарха виновным из-за участия в военных преступлениях режима Порошенко против граждан страны. Также судья постановил конфисковать имущество Коломойского.

Напомним, Украинский народный трибунал был создан в марте по инициативе граждан Украины, живущих в Донецке и Луганске. Все судьи – граждане Украины. Дела о преступлениях суд рассматривал используя украинское законодательство и нормы международного права. Первые обвинения против высокопоставленных чиновников «Незалежной» были выдвинуты на судебном заседании в конце марта. Резолютивную часть приговора Порошенко огласили 22 июня на центральной площади Луганска. Кроме его, к пожизненному заключению вместе с конфискацией имущества приговорили руководителя МВД Украины Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана и экс-главу правительства Арсения Яценюка, спикера Верховной рады Андрея Парубия, а также начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и министра обороны Степана Полторака.

На этот раз кроме Коломойского приговоры получили еще девять человек: глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, экс-генпрокуроры Виктор Шокин и Виталий Ярема, бывшие и.о. генпрокурора Олег Махницкий и Игорь Севрюк. А также экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, бывший лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош, глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко и главред сайта «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Эти осужденные получили разные сроки заключения – от 3 до 12 лет тюрьмы.

Донецк, Леонид Маковецкий

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