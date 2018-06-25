Генеральный секретарь Совета Европы подаст прошение президенту России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросит президента России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова: соответствующий официальный документ будет направлен в Москву сегодня.

Как уже сообщал «Новый День», 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителей Симферополя – Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Украинцев признали виновными в организации террористического сообщества, подготовку к совершению терактов возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе в 2014 году, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия». В начале апреля текущего года заявлялось, что Сенцова и еще несколько человек Украина собирается обменять на 20 россиян.

14 мая Сенцов, отбывающий наказание в колонии Лабытнанги на Ямале, объявил голодовку, требуя освободить «всех украинских политзаключённых, находящихся на территории РФ». На сегодняшний день голодовка продолжается.

Ягланд встречался с российским президентом 20 июня, но тогда вопрос освобождения украинских заключенных не поднимался, сообщает Deutsche Welle. Однако тема понималась на встрече генсека СЕ с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

Директора департамента коммуникаций Совета Европы Даниэль Хольтген отметил, что Ягланд имеет право подать соответствующее прошение в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 22.06.18

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