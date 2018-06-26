Голодная эпидемия: украинские рыбаки последовали примеру Сенцова

Украинские моряки, ловившие рыбу возле мыса Тарханкут и задержанные российскими пограничниками, объявили голодовку.

Как уже сообщал «Новый День», украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаков, Украина) было задержано 4 мая.

Украинцы незаконно ловили сетями камбалу-калкан чуть западнее Тарханкута – в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

В России их действия расценили как браконьерство. Моряки настаивают на том, что не покидали территориальных вод своей страны.

По словам адвоката украинцев Эдема Семедляева, ссылающегося на родственников подзащитных, рыбаки объявили голодовку.

Высказывались предположения, что украинских рыбаков могут обменять на крымских, задержанным в марте в Азовском море. Но на Украине такую возможность сразу же отмели: «Это полный абсурд, потому что и те, и другие являются гражданами Украины. Поэтому обмен невозможен по сути», – заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Того же мнения придерживается и представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин, считающий, что обмен будет расценен как «Украина пошла на поводу у россиян».

Напомним, 14 мая Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии Лабытнанги на Ямале, объявил голодовку, требуя освободить «всех украинских политзаключённых, находящихся на территории РФ». На сегодняшний день голодовка продолжается.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 26.06.18

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