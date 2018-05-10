На Украине отказались менять экипаж «Норда» на браконьеров

На Украине отмели возможность обмена экипажа российского сейнера «Норд» на украинских браконьеров, задержанных в районе мыса Тарханкут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» считают, что это был бы обмен «своих на своих».

«Это полный абсурд, потому что и те, и другие являются гражданами Украины. Поэтому обмен невозможен по сути», – цитируют украинские СМИ спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна. Того же мнения придерживается и представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин, считающий, что обмен будет расценен как «Украина пошла на поводу у россиян».

Отметим, что крымчане с сейнера «Норд» украинцами себя признавать отказались. Несмотря на старания украинских силовиков, члены экипажа не сломались и не стали утверждать, что их выбор в пользу российского Крыма был ошибкой. «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Двум членам экипажа удалось вылететь в Белоруссию по выданным в генконсульстве РФ в Харькове паспортам, а затем вернуться в Крым.

Напомним, в начале мая крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», которое занималось незаконным промыслом камбалы-калкана. Российские политики предположили, что экипаж «Норда» можно было бы обменять на браконьеров. При этом допустили возможность возврата не только людей, но и самого судна.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.05.18

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