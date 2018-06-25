Матч Россия-Египет стал лидером интернет-запросов на Украине

Матч между сборными России и Египта в рамках чемпионата мира по футболу стал главной темой для запросов в поисковой системе Google от пользователей из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию о победном для команды России матче украинцы на прошлой неделе запрашивали через поисковик более 200 тысяч раз.

Кроме того, жители «Незалежной» активно использовали поисковую систему, чтобы получить информацию о Крыме и Севастополе. В лидерах по запросам также оказались Донецкая и Луганская народные республики.

Напомним, несмотря на призывы властей Украины бойкотировать мундиаль, украинцы продолжают активно следить за чемпионатом мира по футболу, который проходит в России. Многие жители «Незалежной» не стали отказываться и от возможности лично посетить некоторые матчи, для чего отправились в РФ в качестве болельщиков.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 25.06.18

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