Плевали на запреты Киева: украинцы в Google чаще всего интересуются ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России стал лидером рейтинга поисковых запросов в Google на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Киев неоднократно призывал мировое сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу, который начинается сегодня в РФ. Однако даже граждане «Незалежной» не поддержали официальную позицию своих чиновников. Так, по состоянию на 14 июня, запрос о «ЧМ-2018» стал самым задаваемым в поисковике Google. На втором месте рейтинга популярных запросов расположился «День медика 2018», на третьем – «Анджелина Джоли», на четвертом – «Элджей» и завершает топ-5 запрос «Настя Ивлеева».

В социальных сетях одни украинские комментаторы отмечают, что будут активно следить за главным спортивным событием года. Другие же сообщают, что отправятся в РФ, чтобы посмотреть мундиаль воочию.

Напомним, депутаты Верховной советовали украинцам не посещать ЧМ-2018, а после на законодательном уровне пытались запретить трансляцию футбольных матчей, однако этот вопрос так и не внесли на рассмотрение парламента.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.06.18

Уволенный за хамство чиновник зашел в Симферополь через другую дверь. / На Украине признали Крым чужой территорией и предложили использовать опыт экстремистов в отношениях с Россией. / ДНР: ВСУ собираются напасть на делегацию Великобритании в Донбассе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»