Украина вынуждена показывать ЧМ-2018

Украина транслирует матчи чемпионат мира по футболу, который стартовал в РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», телеканал «Интер» продолжит трансляцию матчей, несмотря на протесты радикалов, чтобы погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании, задолженность образовалась, так как НОТУ ещё в 2012 году приобрела пакеты прав показа на ЧМ-2018 и 2022. Право на показ половины матчей получил «Интер», а спустя несколько лет власти заявили, что не будут показывать ЧМ в России и прекратили выплаты ЕВС.

Аласания отмечает, что долг перед ЕСВ увеличивался с каждым неоплаченным траншем, поэтому компания была вынуждена передать «Интеру» права на трансляцию полного пакета чемпионата в России. «Долг перед ЕСВ до конца года должен быть уплачен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ 2022 в Катаре», – написал на своей странице Аласания.

Между тем, ранее глава НОТУ резко высказывался о возможной трансляции чемпионата мира в РФ и буквально сравнивал показы со смертью.

Отметим, по данным международной федерации футбола около 6 тысяч украинцев уже приобрели билеты на ЧМ-2018, несмотря на все угрозы и запугивания Киева.

Как сообщал «Новый День», чемпионат мира по футболу в России стал лидером рейтинга поисковых запросов в Google на Украине.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.06.18

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