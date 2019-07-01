Экс-защитник «Шахтёра» заявил, что чемпионат России сильнее и зрелищнее украинского

Высшая лига России для футболистов из «Незалежной» более амбициозный «проект», чем украинский чемпионат.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил перешедший в московское «Динамо» из донецкого «Шахтёра» украинский футболист Иван Ордец.

«Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтере», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», – цитирует expres.online бывшего защитника украинских «горняков».

Напомним, в данный момен футбольный клуб «Шахтёр» Донецк базируется в Харькове на стадионе «Металлист».

Как сообщал «Новый День», бывший защитник и капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, сыгравший рекордное количество матчей за украинский клуб, выступил с неожиданным и неоднозначным заявлением, которое можно трактовать как поддержку жителей ДНР.

Хорватский футболист, выступающий сегодня за итальянский клуб «Кальяри», передал привет живущим в Донецке болельщикам «Шахтёра», пожелал выдержки и пообещал, что они могут увидеть его в качестве игрока на главной арене столицы Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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