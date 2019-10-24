Форвард Олег Саленко: Матч Россия – Украина станет прорывом на ЧЕ

Бывший форвард сборной России по футболу, а ныне киевлянин Олег Саленко выразил уверенность, что возможный матч Украина-Россия на предстоящем Евро-2020 не вызовет столкновений между болельщиками обеих стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в интервью изданию Sport Arena.

«Украина против России на Евро? Сейчас такая ситуация, что разводить все равно будут. Сборные Украины и России на Евро-2020 могут сыграть разве что в финале или в полуфинале, если дойдут туда. С Россией мы сходиться пока не будем. Это уже не в интересах УЕФА.

Хочу ли я этого матча? Думаю, что всем было бы интересно. Хватит уже этих разногласий. Пусть сыграют, и пусть приедут наши болельщики и болельщики из России. Думаю, никаких проблем не будет. Это может стать прорывом», – заявил Саленко.

Напомним, сборные России и Украины удачно прошли отборочный турнир. На Чемпионате Европы они будут разведены по разным группам, однако, если покажут хорошую игру, то не исключено, что встретятся в полуфинале или финале.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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