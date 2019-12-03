«Проиграем?» – Черчесов прокомментировал возможную встречу со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей реакции на возможный проигрыш нашей команды в гипотетическом матче со сборной Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео с комментарием Черчесова опубликовал Youtube-канал «Любители».

На канале не уточнили, гражданином какой страны – России или Украины – был задан вопрос.

«Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на этом Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?» – спросил неизвестный Черчесова на церемонии жеребьёвки Евро-2020 в Бухаресте.

«Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко (тренер сборной Украины – прим. «НД») поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится (встреча сборных), то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет!», – ответил Станислав Черчесов.

Напомним, ранее бывший форвард сборной России по футболу, а ныне киевлянин Олег Саленко выразил уверенность, что возможный матч Украина-Россия на предстоящем Евро-2020 не вызовет столкновений между болельщиками обеих стран.

«Хочу ли я этого матча? Думаю, что всем было бы интересно. Хватит уже этих разногласий. Пусть сыграют, и пусть приедут наши болельщики и болельщики из России. Думаю, никаких проблем не будет. Это может стать прорывом», – заявил Саленко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.19

Киев признал «токсичность» Украины для США. / В Верховной раде зачитали ультиматум Зеленскому перед «нормандским саммитом». / Цена обменам с Украиной: СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»