Донецкий «Шахтёр» оштрафовали за просьбу на русском языке не допускать расистские высказывания

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) украинской ассоциации футбола, в котором заседают антироссийски настроенные спортивные чиновники-националисты, оштрафовал клуб «Шахтёр», выступавший в качестве принимающей стороны в матче с киевским «Динамо» в Харькове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», взыскание наложено за объявление по стадиону на русском языке с призывом к болельщикам не допускать проявлений расизма в отношении футболистов.

По регламенту, установленному КДК, все объявления на стадионах должны звучать исключительно на украинской мове.

В результате футбольный клуб «Шахтёр» обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч гривен (около 750 евро).

По мнению наблюдателей, КДК принял такое решение в отместку «Шахтёру» за остановку матча с «Динамо», из-за расистских оскорблений в адрес бразильского легионера «горняков» со стороны харьковских и киевских болельщиков-неонацистов.

Напомним, донецкая футбольная команда «Шахтёр» временно базируется на харьковском стадионе «Металлист».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.11.19

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