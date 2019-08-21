Испанский футболист об Украине: Люди замкнутые, страна в упадке

Экс-полузащитник одесского футбольного клуба «Черноморец» испанский футболист Сито Риера поделился мнением об Украине, где играл в местном чемпионате в 2012-2014 годах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в интервью кипрскому изданию «AS».

По мнению Риеры, на Украине всего два города, в которых «можно хорошо жить». При этом футболист рассказал, как перепугался начала гражданской войны в Донбассе.

«Я до сих пор помню о своих последних днях на Украине. Мы выбили ПСВ из Лиги Европы, и нам пришлось играть с «Лионом». Но внезапно мы стали свидетелями вооружённого конфликта. Он находился всего в 200 километрах от нашего города – Одессы. Возможно, нам следовало проявить терпение, но тренер уже сложил сумки в машину. Я позвонил своей семье, и мы вылетели первым рейсом в Турцию. Я бросил свой BMW X5 на улице. Потом друзья помогли мне его забрать.

Страна находится в упадке. Там есть только два города, где можно хорошо жить, один из них – это Одесса, которая является чем-то вроде украинской Ибицы. Люди там очень закрыты. Психологически нужно быть сильным, чтобы адаптироваться к жизни там», – рассказал Риера.

Сейчас 32-летний испанский футболист играет на Кипре и выступает за местный клуб «Эносис».

Как сообщал «Новый День», ранее полузащитник сборной Украины U20 Данила Бескоровайный заявил, что переживает из-за того, что спорт на Украине фактически стал заложником политики.

Бескоровайный признался, что боится приехать в Россию даже к своей престарелой бабушке, не говоря уже о том, чтобы играть в российском клубе.



Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.08.19

Берлин выдвинул Зеленскому условие для встречи в нормандском формате. / В украинском кинопрокате с треском провалились все «вітчизняні» фильмы. / В Крыму обнаружили следы таинственного обряда. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»