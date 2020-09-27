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Понедельник, 28 сентября 2020, 03:57 мск

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Украинский футболист «Динамо» Брест сравнил майданы в Киеве и Минске

Хачериди. Фото: postimees.ee

Украинский защитник белорусского футбольного клуба «Динамо» Брест Евгений Хачериди заявил, что Евромайдан 2014 года в Киеве – это «ужас» в сранении с беспорядками в столице Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу «ЧестнОК».

«В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся.

Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже, в Минске… Я новости смотрю. Но в Украине жесть была», – приводит слова Хачериди championat.com.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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