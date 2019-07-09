Полузащитник молодёжной сборной Украины боится прослыть предателем из-за российской бабушки

Полузащитник сборной Украины U20 Данила Бескоровайный переживает из-за того, что спорт на Украине фактически стал заложником политики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью журналу «Футбол».

Бескоровайный признался, что боится приехать в Россию даже к своей престарелой бабушке, не говоря уже о том, чтобы играть в российском клубе.

«Отказался бы, если бы предложил контракт российский клуб? Скорее всего, отказался бы. Я люблю свою страну. Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?

Я считаю, всё это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живёт в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем», – сокрушается молодой и пугливый украинский футболист.

Между тем, ранее перешедший в московское «Динамо» из донецкого «Шахтёра» украинский футболист Иван Ордец не побоялся заявить, что высшая лига России для футболистов из «Незалежной» более амбициозный «проект», чем украинский чемпионат.

«Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтере», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», – цитирует expres.online бывшего защитника украинских «горняков».

Симферополь, Валентин Карамазов

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